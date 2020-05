New York'taki Türk derneğinin yardımları takdir topladı

NEW YORK (AA) – New York’un Long Island bölgesinde faaliyet gösteren New York Türk Amerikan Toplum Merkezinin (NYTAC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde yaptığı yardımlar takdir gördü.

NYTAC Başkanı Erol Akyürek, salgından zarar gören Türk ve Amerikalılara ayni ve nakdi yardımlarda bulunduklarını belirterek ‘’Bizler Amerika’da yaşayan ve bu ülkenin kucak açtığı göçmen Türkler olarak, ülkenin bu zor döneminde üzerimize düşeni imkanımız elverdiğince yapmaya çalışıyoruz.’’ dedi.

Hafta içinde, Long Island bölgesinde ihtiyaç sahibi Amerikalılara maske, eldiven ve dezenfeksiyon ürünleri bağışladıklarını aktaran Akyürek, salgın nedeni ile gelir kaybına uğrayan 35 Türk aileye de kumanya dağıttıklarını söyledi.

Yardım kampanyalarının bununla sınırlı olmadığını anlatan Akyürek, pazar günü büyük bir yardım organizasyonu yapacaklarını, hafta içi de bölgelerinde bir hastanenin sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulunacaklarını ifade etti.

Derneğin bölgenin polis departmanına ulaştırdıkları yardım paketleri de memnuniyetle karşılandı. Polis merkezindeki memurlar, yardım paketlerini getiren gönüllü Türk ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medyada paylaştı.

Derneğin yardımları için Babylon Belediyesinin resmi Facebook sayfalarında yayımlanan teşekkür mesajında, "Sıradaki kahramınız New York Türk Amerikan Merkezi adına Erol Akyürek. Maske ve eldiven setlerine ek olarak 30 kutu temel gıda ve dezenfeksiyon ürününün bağışını organize etti. Babylon toplumuna cömert bağışları için Erol'a ve organizasyonuna teşekkür ederiz.’’ ifadelerine yer verildi.