New York'ta Yahudi tünelleri sosyal medyada espri konusu oldu

ABD'de bir sinagogda yasa dışı olarak kazıldığı ortaya çıkan gizli tünel ülkede büyük ses getirdi. Pandemi sürecinde gizlice ibadet edebilmek için kazıldığı iddia edilen tünelleri betonla kapatmak için sinagoga giren yetkililer, genç Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı. New York Polis Departmanı, 8 Ocak günü Brooklyn'in Crown Heights Mahallesi'ndeki 770 Eastern Parkway'de bulunan Yahudi merkezinde bulunan tünelleri kullanılamaz hale getirmek için harekete geçti.

Merkezde eğitim gören Yahudi öğrenciler, tünelleri doldurmak için çağrılan inşaat ekiplerine ve polislere karşı direndi. Yahudilerden 10'u polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tünellerin ne amaçla açıldığı ve içerideki Yahudi öğrencilerin neden bu denli şiddetli bir direniş sergilediği belirsizliğini koruyor. Yahudiler tünellerin koronavirüs pandemisi döneminde gizlice merkeze gelebilmek için inşa edildiğini iddia ediyor.

Konuyu esprili şekilde ele alan sosyal medyada paylaşımları yapılmaya başlandı. O paylaşımlardan birinde bir kadın kaldırımdaki çukura bastı. Çukur aşağı doğru çökerken içine kamera uzatıldı. İçinden çıkanlara dair yapılan esprili video düzenlemesinde, bir araya gelmiş Yahudi grupların görüntüsü koyuldu. O video sosyal medyada gündem oldu.

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