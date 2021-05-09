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Dünya New York'ta Times Meydanı'nda silahlı saldırı
Dünya

New York'ta Times Meydanı'nda silahlı saldırı

ABD'nin en büyük şehri New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 05:55:00 - 2021-05-09 05:55:45
New York'ta Times Meydanı'nda silahlı saldırı

Kentin en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda, silahlı bir saldırı meydana geldi.

Yetkililer, saldırıda yaralanan 4 yaşındaki çocuk ile bir kadının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklaması yaptı.

Olay yerinden kaçan saldırgan ise hala yakalanamadı.

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