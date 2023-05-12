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Dünya New York’ta siyahi evsiz adamı boğarak öldürmüştü! Karar verildi
Dünya

New York’ta siyahi evsiz adamı boğarak öldürmüştü! Karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-05-12 22:47:00 -
New York’ta siyahi evsiz adamı boğarak öldürmüştü! Karar verildi

ABD’nin New York kentindeki bir metroda evsiz siyahi Jordan Neely'nin boğularak ölümüne yol açan eski donanma askeri Daniel Penny, polise teslim oldu. Karakoldaki işlemlerinin ardından ikinci dereceden adam öldürmek suçuyla mahkemeye çıkarılan Penny, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

ABD’nin New York şehrine bağlı Manhattan’daki bir metroda 1 Mayıs’ta evsiz ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 30 yaşındaki Jordan Neely’i metroda boğarak öldüren eski donanma askeri Daniel Penny, karakola teslim oldu. Penny, karakolda yapılan işlemlerin ardından Manhattan Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Manhattan Bölge Savcılığı Penny'i ikinci dereceden adam öldürmekle suçladı. Yargıç Kevin McGrath, Penny’nin 100 bin dolar kefaletle serbest kalmasına hükmetti. Penny, 17 Temmuz'da yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Olay

Manhattan'da 1 Mayıs'ta eski donanma askeri Penny, “Açım, yorgunum, ölmeye hazırım” şeklinde bağırdığı ve hapse girmekten korkmadığını söylediği ifade edilen Neely’i kontrol altına almaya çalışmıştı. Yolculardan biri omzundan diğeri ise kollarından tutarak Neely’i yere yatırırken, eski asker Penny ise Neely’nin boğazına baskı uygulayarak nefessiz kalmasına yol açmıştı.

Görgü tanıkları, Neely’nin bağırdığı sırada ceketini çıkarıp yere fırlattığını, yolculara fiziksel bir saldırıda bulunmadığını belirtmişti. Polis tarafından gözaltına alınan 24 yaşındaki eski asker, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Neely'nin ölümünün ardından olaya tepki gösteren ve eski askerin tutuklanmasını isteyen göstericiler, Manhattan sokaklarında ve metroda protesto düzenlemişti. Adli tıp, evsiz adamın ölümünün boynuna uygulanan baskıdan kaynaklandığına karar vermişti.

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