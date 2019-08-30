New York’ta saldırı hazırlığındaki bir DEAŞ’lı gözaltına alındı
ABD’nin New York kentinde terör örgütü DEAŞ adına saldırı planlayan bir kişinin yakalandığıbildirildi.30 Ağustos 2019 Cuma 09:37
ABD’nin New York kentinde terör örgütü DEAŞ adına saldırı planlayan bir kişinin yakalandığıbildirildi.
New York’un Queens ilçesine yönelik saldırı planladığı iddia edilen 19 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gencin bazı ajanlar ile mesajlaşmasından sonra gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer, DEAŞ’lı şüphelinin Brooklyn ilçesinde federal mahkemeye çıkartılacağını belirtti.
Şüphelinin kimliği ile ilgili başka bir açıklama yapılmadı.
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