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Aktüel New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin bekletildiği soğutmalı tırları AA ekibi görüntüledi
Aktüel

New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin bekletildiği soğutmalı tırları AA ekibi görüntüledi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:22:18 -
New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin bekletildiği soğutmalı tırları AA ekibi görüntüledi

NEW YORK (AA) - New York'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen çoğu kimsesiz ya da cenaze masraflarını karşılayamacak kişilerin cesetleri, hala salgının zirve yaptığı ilkbahar aylarında kurulan soğutmalı tırlarda bekletiliyor.

Amerikan medyasının New York Baş Tıbbi Muayene Ofisi'ne dayandırdığı bilgilere göre, şehirde koronavirüs patlaması yaşandığı günlerde gezici morg olarak kurulan soğutmalı tırlarda 600'den fazla cesedin bekletildiği söyleniyor.

Yetkililer, Brooklyn sahilindeki soğutmalı tırlarda bulunan yüzlerce cesedin, aileleri bulunamayan veya binlerce dolara mal olan bir cenaze törenini karşılayamayacak kişilere ait olduğunu belirtti.

AA ekibi, Brooklyn kentindeki bir limanda bekleyen onlarca beyaz morg tırını görüntüledi.

Nisanda, kimsesiz ve yoksullara ait cesetler, Manhattan'a yakın Hart adasına gömülmüştü.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin geçici mezar alanlarına toplu gömülmelerinin doğru olmadığını söylemişti.


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