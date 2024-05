New York'ta eylemler sokağa taştı! ABD’den eylemleri karalama tiyatrosu

TAHSİN HAN

Sözde medeni ve özgür Amerika’da protestolara yapılan şiddetli polis baskınları ve eylemleri suç kapsamına alma girişimleri devam ederken, New York polisi büyük bir ahlaksızlığa imza attı. Times Of İsrael gazetesinin haberine göre; New York Polis Departmanı, İsrail karşıtı protestocular tarafından gösteri yapılan Columbia Üniversitesi’nde çekiçler, bıçaklar ve bir terör kitabının fotoğraflarını yayınladı

Habere göre; üst düzey bir New York Polis Departmanı (NYPD) Komiser Yardımcısı Kaz Daughtry, bu hafta başlarında İsrail karşıtı gösterilerin yapıldığı Columbia Üniversitesi’ne gece operasyonu yapıp eylemcileri dışarı attıktan sonra ele geçirdikleri nesnelerin fotoğraflarını paylaştı. Bunlar arasında gaz maskeleri, kasklar, gözlükler, çekiçler, bıçaklar, ipler ve terörle ilgili bir kitap da var.

Columbia’ya yapılan baskından 4 gün sonra siyonist lobinin karalama faaliyeti doğrultusunda hareket ederek, sözde üniveritede ele geçirilen nesneleri paylaşan ahlaksız Komiser Yardımcısı Kaz Daughtry, “Bunlar protesto eden öğrencilerin araçları değil, bunlar ajitatörlerin, hain bir şey üzerinde çalışan insanların araçları. Şunu bilin ki, eğer yasa dışı bir davranışta bulunursanız, NYPD sizi sorumlu tutacak ve hesap soracaktır” dedi.

Siyonist piyonu Kaz Daughtry’ye cevap veren Columbia Yahudi Mezunları Derneği, polisin prestijli New York üniversitesi personelinin İsrail karşıtı kampı dağıtmasına yönelik beyanlarını sertçe eleştirdi. Yahudi grup Komiser Yardımcısı Kaz Daughtry’e “Sen bir rezilsin” diyerek yalanlar söylediğini ve kampüste sözü edilen nesnelerin olmadığını sadece barışçı gösteri yapıldığını ifade etti.

ABD Gazetesi de başka bir karalama haberi yaptı

Bu arada Wall Street Journal gazetesinin haberine göre de üniversite kampüslerinde İsrail karşıtı protestoları düzenleyenler, aylarca Filistin yanlısı aktivistler ve sol gruplar tarafından eğitildi. ABD’de hızla yayılan üniversite eylemlerini karalama ve yayılmasını önleme amacıyla yapılan haberde Yahudi lobisinin yayın organı Wall Street Journal, sözde haberini bir güvenlik raporuna dayandırdığını iddia etti. İsrail karşıtı eylemleri Filistinli grupların tertiplediğini iddia eden gazete, ABD’li öğrencilerin aylarca bu konuda eğitim aldığını ileri sürdü. Habere göre eğitimler çevrimiçi yapıldı.