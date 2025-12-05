Helal olsun böyle devlete! Çocuk katilleri varsa biz yokuz!

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararının ardından yarışmadan çekilme kararı alan 6 ülke arasında yer alan Slovenya'daki RTV’den yapılan açıklamada İsrail'e karşı tutumlarında kararlı oldukları belirtildi.

RTV'nin etik standartlara bağlı olduğu aktarılan açıklamada, "Uluslar arasında barış, saygı ve eşitlik değerlerine bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bunların tüm EBU projelerinde kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Slovenya, Eurovision'a katılmayacak" vurgusu yapıldı.

RUSYA’YI DIŞLAYANLAR İSRAİL’DEN KORKTU

RTV Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak da yaptığı açıklamada, EBU'nun Rusya'nın yarışmaya katılmasına karşı çıktığını ancak İsrail için aynısını yapmaya cesaret edemediğini söyledi.

Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve gazetecilerin halen bölgeye giremediğini aktaran Gorscak, "Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz" dedi.