Baklava kutusundan sonra bir de bu çıktı: 150 bin eruroluk portakal faturası ile rüşvet!

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görünen davanın duruşmasının dördüncü gününde, Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarının alınmasıyla süren duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Ahmet Uğur Yanık, Side bölgesindeki bir otelde yönetici olduğunu belirterek, kendisini arayan Manavgat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz'ın belediyenin borcu olmasından dolayı yardım yapılmasını istediğini belirtti.

Belediyenin banka hesabına 352 bin lira bağış gönderdiğini savunan Yanık, "Birkaç gün sonra Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül arayarak ödeme için teşekkür etti. Gül'ün isteği üzerine sanayideki dükkanında buluştuk. Belediyenin sosyal işlerinden ve Manavgat Belediyespor'dan sorumlu olduğunu söyleyen Gül, benden ayrıca bağış yapmamı istedi. Yapamayacağımı söyledim. Yine de yanımda olan 4 bin avroyu yardım amacıyla masaya bıraktım. Karşılığında hiçbir menfaat beklemeden bu bağışları yaptım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Havuz ruhsatı için 200 bin avro istendiği iddiası

Otel sahibi tutuksuz sanık Ahmet Şahin, otelinin havuz inşaatına devam edebilmek amacıyla ruhsat için belediyeye başvurduklarını ancak hiçbir sebep yokken bekletildiklerini söyledi.

İşin hızlanması için İlker Günay'dan yardım istediğini, onun yönlendirmesiyle Hüseyin Cem Gül ve Demir Demir'le Gül'ün sanayideki dükkanında buluştuğunu aktaran Şahin, "Benden 200 bin avro istendi. Ben de 'Hemen veremem.' dedim ancak otelimizin ticari endişeleri nedeniyle parayı 2 parça olarak ödeyebileceğimi söyledim. İlk parçayı ödedim. İkinci parçayı ödemeden operasyon oldu. Çok şükür param cebimde kaldı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şahin'in otelinin satın alma müdürü tutuksuz sanık Ahmet Doğan Şimşek, otelin havuz ruhsatı sorununu İlker Günay'a ilettiğini, onun bir süre sonra arayarak "Bunun bir bedeli olacak." dediğini iddia etti.

Patronu Ahmet Şahin'e durumu ilettiğini aktaran Şimşek, "Onun bilgisiyle İlker Günay'a iki parça halinde toplam 100 bin avroyu elden teslim ettim." dedi.

Tadilat için 150 bin avro portakal faturasıyla ödendi iddiası

Bir otel grubunda genel koordinatör olarak görev yapan tutuksuz sanık Şevket Bilen ise bir tesislerine ait tadilat ve inşaat işleri için Manavgat Belediyesine giderek, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile görüştüğünü anlattı.

Tüter'in kendilerini belediyenin yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer'e yönlendirdiğini aktaran Bilen, "Basit tadilat için başvurumuzu yaptık. Ardından Mesut Kara beni aradı. Konum atarak Sarılar'daki evine gelmemi istedi. Burada Hüseyin Cem Gül de vardı. Hüseyin Cem Gül'ü bana hem Başkan'ın yeğeni hem de belediye başkan yardımcısı olarak tanıttılar. Mesut Kara, benden 150 bin avro para istedi. 'Bu parayı verecek yetkim yok.' dedim. Tehditvari ifadeler kullandı. Tanıdığım olan İlker Günay'a, hem Hüseyin Cem Gül'ü hem de dolandırılıp dolandırılmadığımı hem de istenen paralardan başkan Niyazi Nefi Kara'nın haberinin olup olmadığını sordum. İlker Günay bana, aynı kişilerin kendisinden de fatura taleplerinin olduğunu belirtti. Bu parayı resmi bir şekilde, Günaylar Sebze üzerinden kesilen portakal faturasına istinaden çek olarak ödedik." dedi.

Otel ruhsatı için 300 bin avro ödendi iddiası

Tutuksuz sanık Sabri Ünver, ilk defa otel işlettiğinden dolayı otel işlerinin nasıl yürüdüğünü bilmediği için tutuksuz sanıklardan Cem Çakır'ı görevlendirdiğini belirterek, "Finans işlerimden sorumlu Tolga Okan beni arayarak Cem Çakır'ın 300 bin avro istediğini belirtti. Ben de 'Kendisine vekalet verdim, ne gerekiyorsa yapın.' dedim. Affımı istiyorum." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Tolga Okan, otel yeni şirkete geçtiği için ruhsat işlemlerinin yapılması gerektiğini dile getirerek, otel sahibi Sabri Ünver'in de Cem Çakır'a vekalet verdiğini söyledi.

Kendisini arayan Cem Çakır'ın "Masraflar var." diye para istediğini aktaran Okan, "Sabri Bey'e bilgi verdim. O da 'Ne gerekiyorsa yapın.' dedi. Affımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Akın Doğan, bir otelde tercüman olarak görev yaptığını anlatarak, Manavgat Belediyesinden gelen bazı kişilerin Murat Boz konseri için sponsor olmalarını istediğini kaydetti.

Bu arada otelde bazı eksikliklerin olduğu konusunda konuşmalar yapıldığının, sandviç panellerin yıkılması gerektiğinin söylendiğini belirten Doğan, "Sponsorluk konusunu üst mevkilere iletebileceğimi söyledim. Ödemenin resmi şekilde yapılması koşuluyla anlaşma yapıldı." dedi.

Doğan, görüşmeye gelenler arasında tutuksuz sanık Cem Çakır'ın da bulunduğunu bildirdi.

Tutuksuz sanık Alime Kara ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşma, müştekilerin ifadeleriyle devam ediyor.

Soruşturma

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

İddianame

Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesi'nde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.

Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.

İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin, otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.

Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.