İP’liler iki yüzlülüğünü gösterdi: Hem büyükelçiyi eleştir hem de yardımcısıyla görüş
Geçtiğimiz günlerde Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa’nın ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti eleştiren İYİ Partililer iki yüzlülüklerini yine gösterdi.
ABD büyükelçisinin küstah açıklamalarını iktidara mal eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamaları gündemdeki yerini korurken İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Birim Şefi ve Çalışma Ataşesi Kimberly Royston ile görüştü.
Skandal görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Olgun, görüşmenin “verimli geçtiğini” belirtirken, aynı zamanda ABD’li temsilci karşısında el pençe divan durduğu görüntüleri de paylaştı.
İP lideri Müsavat Dervişoğlu’nun Meclis kürsüsünden ABD büyükelçisi Tom Barrack’ın ruhban okulu açıklamalarını eleştirisinin ardından gerçekleşmesi manidar bulunurken “milli irade yerine dış aktörlere mi güveniliyor?” eleştirilerini de beraberinde getirdi.