Dünya Biz laikliği bunlardan almamış mıydık? Müslümansan öyle değilsen böyle!
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fransa'da yayınlanan yeni bir insan hakları raporu, ülkedeki Müslümanlara ayrımcılığın endişe verici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Verilere göre her üç Müslümandan biri ayrımcılığa maruz kalırken, raporun en dikkat çeken tespitine göre Müslüman ve İslam düşmanlığının nedeni: Laiklik ilkesinin yanlış yorumlanması. Bu tespit, yıllarca CHP zihniyeti tarafından ‘laiklik elden gidiyor’ safsatası ile kendi öz yurdunda bile ikinci sınıf muamelesi gören Müslüman Türk kadınlarının durumunu da hatırlattı.

Fransa Ombudsmanlığı, "Dine Dayalı Ayrımcılıklar" başlıklı raporunu yayımladı. Ipsos tarafından Fransa’da 2024 yılında 5 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına dayanan rapor, ülkede özellikle Müslümanlara yönelik din temelli ayrımcılığın arttığını ortaya koydu.

Bu ayrımcılıkların belirli dini aidiyeti olan toplumlara yönelik damgalayıcı söylemin etkisiyle genellikle "normalleştirildiği" belirtilen raporda, ankete katılanların yüzde 7'sinin son 5 yılda dine dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirdiği aktarıldı. Bu oran, 2016'da yüzde 5 olarak kayıtlara geçmişti.

HIRİSTİYANLARA YÜZDE 4, MÜSLÜMANLARA YÜZDE 34 

Raporda, bu oranın Müslümanlar söz konusu olduğunda yükseldiği ortaya konurken, son 5 yılda dine dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Müslümanların oranı yüzde 34 oldu. Bu oran, 2016'da yüzde 27 olmuştu.

Ülkede Hristiyanlar için aynı oranın 2024'te yüzde 4, 2016'da ise yüzde 2 olduğu kaydedilen raporda, dini aidiyetin belli olmasının bu oranları etkilediği kaydedildi.

Raporda, Müslüman kadınların yüzde 38'inin, Müslüman erkeklerin ise yüzde 31'inin ayrımcılığa uğradığını belirtiği aktarıldı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR DAMGALANIYOR

Raporda, özellikle başörtülü kadınların kamusal alanlarda damgalandığı, bu durumun onları iş hayatından ve sosyal yaşamdan kopardığı vurgulanıyor. Birçok kadının ayrımcılık korkusuyla işini bıraktığı, eğitim seviyesinin altındaki pozisyonları kabul etmek zorunda kaldığı veya spor müsabakaları gibi sosyal aktivitelerden menedildiği belirtiliyor.

Raporun en dikkat çekici tespiti ise bu ayrımcılığın temelinde yatan nedenin "laikliğin yanlış yorumlanması" olduğu yönünde.

