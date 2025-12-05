Biz laikliği bunlardan almamış mıydık? Müslümansan öyle değilsen böyle!

Fransa Ombudsmanlığı, "Dine Dayalı Ayrımcılıklar" başlıklı raporunu yayımladı. Ipsos tarafından Fransa’da 2024 yılında 5 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına dayanan rapor, ülkede özellikle Müslümanlara yönelik din temelli ayrımcılığın arttığını ortaya koydu.

Bu ayrımcılıkların belirli dini aidiyeti olan toplumlara yönelik damgalayıcı söylemin etkisiyle genellikle "normalleştirildiği" belirtilen raporda, ankete katılanların yüzde 7'sinin son 5 yılda dine dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirdiği aktarıldı. Bu oran, 2016'da yüzde 5 olarak kayıtlara geçmişti.

HIRİSTİYANLARA YÜZDE 4, MÜSLÜMANLARA YÜZDE 34

Raporda, bu oranın Müslümanlar söz konusu olduğunda yükseldiği ortaya konurken, son 5 yılda dine dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Müslümanların oranı yüzde 34 oldu. Bu oran, 2016'da yüzde 27 olmuştu.

Ülkede Hristiyanlar için aynı oranın 2024'te yüzde 4, 2016'da ise yüzde 2 olduğu kaydedilen raporda, dini aidiyetin belli olmasının bu oranları etkilediği kaydedildi.

Raporda, Müslüman kadınların yüzde 38'inin, Müslüman erkeklerin ise yüzde 31'inin ayrımcılığa uğradığını belirtiği aktarıldı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR DAMGALANIYOR

Raporda, özellikle başörtülü kadınların kamusal alanlarda damgalandığı, bu durumun onları iş hayatından ve sosyal yaşamdan kopardığı vurgulanıyor. Birçok kadının ayrımcılık korkusuyla işini bıraktığı, eğitim seviyesinin altındaki pozisyonları kabul etmek zorunda kaldığı veya spor müsabakaları gibi sosyal aktivitelerden menedildiği belirtiliyor.

Raporun en dikkat çekici tespiti ise bu ayrımcılığın temelinde yatan nedenin "laikliğin yanlış yorumlanması" olduğu yönünde.