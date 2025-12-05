Tüm siyasi partilerin ortak talebi ‘Çöpler Altın Madeni açılsın’ İliç madenini geri istiyor

Çöpler Altın Madeni'nin 22 aydır kapalı olması nedeniyle, İliç ve çevre köylerde derinleşen işsizlik, gelir kaybı, göç, esnafın çöküşü ve sosyal yapının bozulması karşısında artık sürdürülebilir bir yaşam kalmadı. Siyasi parti temsilcilerinden köy muhtarlarına kadar herkes, madenin ilçenin ekonomik omurgası olduğunu, belirsizliğin toplumda psikolojik ve sosyoekonomik tahribata yol açtığını açıkladı. İliç'te herkesin ortak talebi, güvenlik ve çevresel şartlar eksiksiz sağlanmak kaydıyla madenin bir an önce yeniden açılması, halkın sesinin duyulması, mağduriyetlerin giderilmesi ve ilçenin yeniden ekonomik canlılığa kavuşması.

Öte yandan şirket, gerekli tüm tedbirleri aldığını, artık kapalı devre üretimle çevre ve insan sağlığı konusunda en risksiz yöntem olan sülfit tesisi ile üretime hazır olduğunu açıklamıştı.

Basın açıklamasında konuşan İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, madenin kapalı kaldığı her gün yalnızca İliç'in değil, Erzincan'ın, bölge illerinin ve hatta Türkiye ekonomisinin büyük kayıplar yaşadığını söyledi.

Sadece makinelerin susmadığını dile getiren Elçi, "Esnafın dükkânı sessizleşti, ocaklarda tencereler kaynamaz oldu. Esnaf iş hacmini yüzde 70 oranında kaybetti. İliç'te alternatif bir ekonomik çark yok. Nasıl ki Ege'de, Akdeniz'de turizmle; İç Anadolu'da tarımla geçim sağlanıyorsa İliç halkı da madencilik ile geçimini sağlıyor. Bu bir tercih değil, bu coğrafyanın bize sunduğu doğal bir gerçek. Bu ilçenin yeniden ayağa kalkmasını istiyorsak, esnafımızın nefes almasını istiyorsak ve en önemlisi ailelerimizin huzuru bozulmasın, gençlerimiz göç etmek zorunda kalmasın istiyorsak çevreyi ve insanı merkeze alan madencilik anlayışı ile İliç madeni yeniden açılmalı, bacası yeniden tütmelidir. Mağduriyetimiz noktasında devletimize ve hükümetimize güvenimiz tamdır" diye konuştu.

AÇILMASI İÇİN BİR ENGEL KALMADI

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ise Çöpler Altın Madeni'nin önce insan, sonra çevre ve ardından güvenli madencilik ilkeleri çerçevesinde, gerekli şartlar sağlandığında ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının önemine değindi. Yılmaz, madenin yeniden faaliyete geçmesi yönünde görüşmelerin aralıksız sürdüğünü de belirtti. Kazadan sonra maden sahasının kapanmasıyla birlikte ilçede ekonomik daralma yaşandığını bildiren Yılmaz, yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar sonucunda gerekli bütün tedbirlerin alındığını, madenin yeniden açılmasının önünde bir engel kalmadığını aktardı.

ARTIK NETLİĞE KAVUŞMALI

CHP İlçe Başkanı Gökmen Yıldırım da ilçede yaşayan herkesin Çöpler Altın Madeni'ndeki olaydan etkilenerek manevi ve ardından ekonomik olarak zor günler yaşadığını söyledi. İliç'te madenciliğin uzun süre durmasının her yaştan bireyi olumsuz etkilediğini belirten Yıldırım, CHP olarak madencilik faaliyetinin devam etmesinde insan sağlığı, iş güvenliği ve çevre bütünlüğünü öncelik olarak ele aldıklarını ifade etti. Yıldırım, "İlçe sakinlerimiz hâlen umutlarını madenciliğe bağlamış bir vaziyette ve sosyoekonomik olarak zor şartlarda yaşamını sürdürmektedir. Bu belirsizliğin bir netliğe kavuşturulması halkımızı rahatlatacaktır" dedi.

İLÇEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Anahtar Parti İlçe Başkanı İbrahim Özhan, ilçe dışına ani göçün sosyolojik uyumsuzluk ve aile bütünlüğünde bozulmalara yol açabileceğini vurguladı. Ticari faaliyetlerin madencilik olmadan sürdürülebilirliğini yitireceğini söyleyen Özhan, "Tüm gereklilikler sağlandığında, teknik ve idari koşullar tamamlandığında madenin yeniden faaliyete geçmesi, ilçemizin toplumsal ve ekonomik geleceği için önemlidir" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hakan Gürbüz, maden faaliyetlerinin durmasıyla ilçede işsizliğin hızla arttığını söyledi. Yüzlerce ailenin gelir kaybına uğradığını ve esnafın işlerinin durma noktasına geldiğini belirten Gürbüz, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak hem güvenliğin eksiksiz sağlanması hem de ilçemizin yeniden ekonomik canlılığına kavuşması gerektiğini savunuyoruz. Vatandaşlarımızın aylardır süren mağduriyetine seyirci kalınamaz. Madenin yeniden faaliyete alınması süreci insan sağlığı ve çevre güvenliği temelinde ilerlemeli, ancak ilçemizin ekonomik çöküşe sürüklenmesine de izin verilmemelidir" dedi.

ÇOCUKLAR DAHİ ETKİLENDİ

Deva Partisi İlçe Başkanı Burhan Demir ise İliç nüfusunun büyük bir kısmının düzenli bir işleyişe sahip iş hayatının maden kazası sonrasında sekteye uğradığını söyledi. Bu durumdan esnafların, ailelerin ve çocukların dahi doğrudan etkilendiğini belirten Demir, halkın istekleri ve içinde bulunduğu zor koşulların görmezden gelinmesinin ve sessiz kalınmasının mümkün olmadığını ifade etti.

YENİDEN ÜRETİME GEÇMELİ

MHP İl Genel Meclis Üyesi Eyüp Ayçiçek, madenin yeniden açılmasının sosyoekonomik olarak elzem olduğunu belirtti. Ayçiçek, "Ancak bunun çevre ve insan hassasiyetlerini ön plana alan bir yaklaşımla yapılması gerekir. Ülkemiz ve yöre halkının isteği, madenin yeniden açılması yönündedir" ifadelerini kullandı. AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mahmut Gün de yetkililerden, Erzincan'ın ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan madenin toplum menfaatleri gözetilerek yeniden üretime geçmesini talep ettiklerini aktardı.

SESİMİZİ NEDEN KİMSE DUYMUYOR

Çöpler Köyü Muhtarı Celal Çoban, "Köyümüzün temel yaşam faaliyetleri dışında başka bir gelir kaynağı yoktur. Tarım arazimiz, hayvancılık için gerekli mera alanımız bulunmamaktadır. Çöpler Köyü'nün mevcut koşullarda maden kapalıyken ekonomik olarak varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Bugün gelinen noktada maden işletmesi gerekli iyileştirmeleri yapmış ve eksiklerin giderilmesi konusunda önemli adımlar atmıştır. Köyümüzün beklentisi nettir: Maden faaliyetleri gerekli denetim ve şartlar sağlanarak bir an önce yeniden başlatılmalıdır. Bir madenin nasıl çıkarıldığını, üretimin nasıl yapıldığını bilmeyenlerin bizim adımıza karar verip ‘Maden açılmasın' deme hakkı yok maalesef. Biz bu topraklarda yaşıyoruz, burası bir maden şehri. Neden kimse bizim sesimizi duymuyor? Maden açılmasın diyenler, neden bize hiçbir şey sormuyor? Eğer burada bir sağlık riski, bir tehlike olsaydı en önce biz karşı çıkardık. Çünkü biz bu coğrafyanın insanıyız, bu madenin çevresinde yaşıyoruz" diye konuştu.

BÖLGENİN KADERİ ELİMİZDE

İbrahim Çeçen Mahallesi Muhtarı Yakup Tunç, maden kapandıktan sonra bölgede işsizliğin arttığını, birçok ailenin gelir kaybettiğini ve esnafın zor günler yaşadığını söyledi. Muhtar, "Bizim talebimiz nettir: Madenin sağladığı katkının güvenli, şeffaf ve çevreye duyarlı bir şekilde devam etmesi ve yerel istihdamın tam anlamıyla desteklenmesidir. Bölgemizin kaderi başkalarının değil, bu topraklarda yaşayan bizlerin ellerinde olsun" dedi.

Sabırlı Köyü Muhtarı Veysel Berşe de kazadan önce köyde 85 hane bulunduğunu, ekonomik şartların ağırlaşmasıyla bu sayının 35'e düştüğünü belirtirken, Doruksaray Köyü Muhtarı Muharrem Karaman ise, İliç'te sosyolojik yapı sarsıldığını, aile düzeninin bozulduğunu ve geçim sıkıntısının kendini gösterdiğini, hayat şartlarının zorlaştığını vurguladı. Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Ömer Talanay, Çöpler Altın Madeni faaliyetlerinin durdurulmasının yalnızca bir işletmenin kapanması değil, tüm ilçenin geleceğini etkileyen ciddi bir süreç olduğunu belirterek yetkililerden madene yeniden faaliyet izni verilmesini talep etti.