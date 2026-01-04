New York'ta binlerce kişi Venezuela için yürüdü

ABD’nin Venezuela’ya yönelik başlattığı askeri saldırının yankıları dünya genelinde sürerken, New York halkı savaşa karşı tek yürek oldu. Şehrin sembol noktalarından Times Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, ABD hükümetinin dış politikasına ve askeri müdahale kararına sert tepki gösterdi.

MANHATTAN SOKAKLARINDA SAVAŞ KARŞITI SESLER

Savaş karşıtı grupların ülke genelindeki protesto çağrısı üzerine düzenlenen eylem, New York tarihinin en geniş katılımlı protestolarından birine dönüştü. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve farklı etnik gruplardan binlerce kişi, meydandaki konuşmaların ardından Manhattan sokaklarında dev bir yürüyüş başlattı.

Göstericiler yürüyüş boyunca; "ABD, Venezuela'nın üzerinden elini çek" ve "Venezuela'da savaş istemiyoruz" sloganları attı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan "Trump istifa" ve "Trump, gitmen gerek" yazılı pankartlar, protestonun odak noktalarından birini oluşturdu. Eylemciler, operasyonun insani bir amaç taşımadığını, tamamen ekonomik çıkarlar ve petrol uğruna yapıldığını savundu.

POLİS TEYAKKUZA GEÇTİ

New York Polis Teşkilatı (NYPD), dev protesto nedeniyle şehir genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Manhattan'ın ana caddeleri trafiğe kapatılırken, yürüyüş helikopterler ve mobil ekiplerle anbean takip edildi. Bölge halkının da pencerelerden destek verdiği eylemde henüz herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. Savaş karşıtı platformlar, müdahale sona erene kadar eylemlerine farklı şehirlerde ve farklı formlarda devam edeceklerini açıkladı.