İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!

Beşiktaş altyapısından yetişen ve şu anda Torino forması giyen Emirhan İlkhan, Trabzonspor'un gündemine geldi.
21 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda bitecek. Ancak +1 yıllık opsiyonu var.
Trabzonspor'un 2026 yazı için oluşturduğu transfer listesinde Emirhan İlkhan'ın da bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş altyapısından çıkan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Torino'yla mukavelesi bu sezonun ardından tamamlanacak. Ancak kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu var.
1.75 boyundaki futbolcu bu sezon Serie A'da 11 karşılaşmaya çıktı. Sahada 542 dakika kalırken 1 asist üretti.
Emirhan'ın, Torino'da devam etmeye pek sıcak bakmadığı konuşuluyor. Eğer boşa çıkarsa, Trabzonspor Kulübü'nün resmi teklifini ileteceği öğrenildi...
Emirhan, 2022 yazında 4.9 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu. Sonrasında Sampdoria ve Başakşehir gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Ancak hala 21 yaşında olduğu unutulmamalı... Yani önünde uzun bir yol var.
