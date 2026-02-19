İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!

Emirhan, 2022 yazında 4.9 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu. Sonrasında Sampdoria ve Başakşehir gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Ancak hala 21 yaşında olduğu unutulmamalı... Yani önünde uzun bir yol var.