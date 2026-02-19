  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek Kadroları boşaltacaklar resmen: Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto! İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar! Satışlar düştü, işler karıştı! 200 mağaza daha kapatacaklar Oruç tutarken sıklıkla oluyorsa dikkat! Baş ağrısını kısa sürede durdurmanın doğal yolu Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! Enkaz altından cenazeler fışkırıyor: Şehit sayısı korkunç rakama ulaştı Ramazan ayının güç deposu: Bağışıklığı şaha kaldırıyor!
Spor
6
Yeniakit Publisher
İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!

Beşiktaş altyapısından yetişen ve şu anda Torino forması giyen Emirhan İlkhan, Trabzonspor'un gündemine geldi.

#1
Foto - İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!

21 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda bitecek. Ancak +1 yıllık opsiyonu var.

#2
Foto - İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!

Trabzonspor'un 2026 yazı için oluşturduğu transfer listesinde Emirhan İlkhan'ın da bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş altyapısından çıkan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Torino'yla mukavelesi bu sezonun ardından tamamlanacak. Ancak kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu var.

#3
Foto - İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!

1.75 boyundaki futbolcu bu sezon Serie A'da 11 karşılaşmaya çıktı. Sahada 542 dakika kalırken 1 asist üretti.

#4
Foto - İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!

Emirhan'ın, Torino'da devam etmeye pek sıcak bakmadığı konuşuluyor. Eğer boşa çıkarsa, Trabzonspor Kulübü'nün resmi teklifini ileteceği öğrenildi...

#5
Foto - İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar!

Emirhan, 2022 yazında 4.9 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu. Sonrasında Sampdoria ve Başakşehir gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Ancak hala 21 yaşında olduğu unutulmamalı... Yani önünde uzun bir yol var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!
Gündem

Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!

Ramazan coşkusunun eğitim yuvalarına yayılması seküler yobazları köpürttü. Okullarda ramazan etkinlikleri yaptırılacağını öğrenir öğrenmez “..
CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a
Gündem

CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenlenmesine karşı çıkarak bunun Anayasa ve eğitim..
Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı
Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı

Bayraktar TB3 SİHA'nın NATO tatbikatında hedefi tam isabetle vurması NATO Komutanı'nın takdirini topladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23