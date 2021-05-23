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Dünya New York'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
Dünya

New York'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

New York'un Queens bölgesinde bulunan Sunnyside'da toplanan kişiler, Filistin'e destek için caddelerde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 08:19:00 -
New York'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

New York'ta Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin New York kentinde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için yürüyüş düzenledi. Gösteride, "Özgür Filistin", ‘‘Özgür Gazze’’, “Nehirden denize özgür Filistin", " İsrail'e Yaptırım" yazılı pankartlara yer verildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için gösteri yaptı.

Öğle saatlerinden itibaren kent meydanında toplanmaya başlayan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük." ve "Gazze'ye özgürlük." gibi sloganlar atarak gösteri yaptı.

Daha sonra Queens caddelerinde yürümeye başlayan göstericiler, Filistin'e destek, İsrail ile ABD yönetimlerine tepki sloganları attı.

Polisin güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş olaysız sona erdi.

ABD'nin farklı kentlerinde de hafta sonunda Filistin'e destek gösterilerinin organize edileceği bildirildi.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

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