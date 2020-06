New York'ta 400 bin kişi işe dönüyor

Münübe Yılmaz

Çin'den sonra korona virüsün merkez üssü olarak kabul edilen New York'ta, virüse bağlı can kaybının en düşük rakamlara ulaşmasından dolayı, Pazartesi günü 400 bin kişinin işine döneceği açıklandı. Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak ekonominin yeniden hareketleneceği New York’ta, son iki ayda Corona virüsüne bağlı can kaybı son 24 saatte en düşük sayılara ulaştı. Bugüne kadar 30 bin 392 kişinin virüsten dolayı hayatını kaybettiği New York eyaletinde son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybederken, yeni vaka sayısı da 933’e düştü. New York Valisi Andrew Cuomo, “Elimizdeki son rakamlar daha önce yaşadıklarımızla kıyasladığımızda çok düştü. Bu gerçekten çok iyi bir haber” diyerek, Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak ekonominin açılmaya başlayacağını ve 400 bin kişinin yeniden iş başına döneceğini dile getirdi. Normalleşmenin kademeli olarak başlayacağı New York'ta inşaatların yeniden başlayacağı ve toptan-perakende firmalarının belli kurallar çerçevesinde yeniden açılacağı duyuruldu. Vali Andrew Cuomo, “Elimizdeki son veriler çok iyi. Daha önceki tahminlerimizden ve beklentilerimizden çok daha iyi. Bu son veriler yeniden açılma planlarımızı daha da hızlandıracak. Verilerdeki azalma ibadethanelerin yeniden açılması anlamına da geliyor. Yüzde 25 kapasiteyle ibadethaneler de yeniden açılacak“ ifadesinde bulundu.