  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel New York "yeniden tam karantina" uygulamasına geçebilir
Aktüel

New York "yeniden tam karantina" uygulamasına geçebilir

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:37:01 -
New York "yeniden tam karantina" uygulamasına geçebilir

NEW YORK (AA) - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığını, yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

De Blasio, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Mayıstan bu yana koronavirüs enfeksiyonlarında görülmemiş seviyelere ulaşıldığını görüyoruz." dedi.

Enfeksiyonun artışının önüne geçilmesi gerektiğini belirten de Blasio, eyalette açık kalması zorunlu yerler dışında bütün iş yerlerinin kapanacağı tam karantina uygulamasına geçilebileceğini söyledi.

New York'ta bugün tüm restoranlarda içeride hizmet verme yasaklandı.

ABD genelinde Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 307 bini geçerken, 16 milyondan fazla kişi ise enfekte oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Gündem

"Türkiye'ye karşı yeni bir plan olabilir" diyerek uyardı

PKK ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki gerilimi değerlendiren Orta Doğu Siyaseti Uzmanı Ali Semin, "Sincar'dan çekilenler, Kandil'de..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay