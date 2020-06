New York Valisinden protestoculara Kovid-19 uyarısı

NEW YORK (AA) – New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi George Floyd’un gözaltında öldürülmesi üzerine New York’a da sıçrayan protestolar yüzünden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin tehlikeye girebileceğini bildirdi.

Vali Cuomo, bugün yaptığı basın açıklamasında, ırkçılık ve toplumsal eşitsizlikle mücadele eden göstericilerle aynı fikirde olduğunu belirtti.

Salgını önlemek için iki aydan beri ortaya konulan sosyal ve ekonomik fedakarlıkların heba olabileceği yönündeki endişelerini dile getiren Cuomo, "Protestocuların şiddet içeren eylemleri, verdikleri doğru mesaja gölge düşürüyor. Değişiklik yapmak istemeyen güçlerin elini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Cuomo, Floyd vakasının ABD’deki düzinelerce vakadan sadece biri olduğunu vurgulayarak protestoculara, "Bu anı kamu desteğini canlandırmak için kullanın, bu öfkeyi ciddi bir değişiklik yapmak için kullanın." çağrısında bulundu.

- Muhtemel sokağa çıkma yasağı olabilir

Protestocuların başvurduğu yağma ve taşkınlıkları engellemek için sokağa çıkma yasağı uygulayabileceklerini ifade eden New York Valisi, "ABD genelinde George Floyd'un ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri, polis memurlarının aşırı güç uygulamalarına ulusal bir yasak getirmesinin önünü açmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Vali, ulusal muhafızları, acil gelişmeler için hazırda beklettiğini belirterek, potansiyel yasak kararı ile ilgili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile konuşacağını söyledi.

Öte yandan, Kovid-19 vakalarının hafta sonu da düşmeye devam ettiğini belirten New York Valisi Cuomo, 8 Haziran’da New York şehir merkezinde, ekonomik faaliyetlerin aşamalı olarak başlayabileceğini söyledi.

Günlük ölüm vakalarının pazar günü itibari ile 54’e düştüğünü bildiren Cuomo, rakamlar düşmeye devam ettikçe normalleşme hızlarının da artacağını, ilk etapta açılan işyerlerine yüzde 50 kapasite hakkı ve maske kullanımı gibi kuralların uygulanmasını zorunlu kılacaklarını ifade etti.

Worldometer kayıtlarına göre bugün 850 yeni Kovid-19 vakası ve 51 ölüm tespit edildi. Aynı kaynağa göre, New York'ta ilk günden bu yana koronavirüsten ölenlerin sayısının ise 29 bin 969 olarak kayıtlara geçti.