New York Valisi'nden koronavirüs açıklaması: Arka kapıyı açık bıraktık

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eyaletin 'ekonomik tsunami' ile karşı karşıya kalabileceği ikazında bulundu. New York ve New Jersey'ye ocak-mart döneminde 2,2 milyondan fazla yolcu girişi olduğunu ve salgının merkezi haline gelen eyalete virüsün Avrupa'dan taşındığını belirten Cuomo, "Çin yasağıyla ön kapıyı kapattık ve bu doğru bir adımdı ama arka kapıyı açık bıraktık" dedi.