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Aktüel New York Üniversitesi öğretim üyesi Şirin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

New York Üniversitesi öğretim üyesi Şirin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:03:32 -
New York Üniversitesi öğretim üyesi Şirin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEW YORK (AA) - New York Üniversitesi (NYU) öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NYU Eğitim Kültür ve İnsan Gelişimi Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Şirin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Şirin, "haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin’in "Hürmetçi Sazlığı"nda gün batarken" ve "spor" kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisindeki seçimi için, "Mülteci gençlerin kamyon sırtındaki umut yolculuğu aslında 2020’de insanlığın içine düştüğü çukuru gösteriyor." diyen Şirin, "Halen ortak bir gezegende yaşadığımız gerçeğini kavrayamadık." ifadelerini kullandı.

Şirin, "yaşam" kategorisinde beğendiği Kayserili çobanın at sırtındaki fotoğrafına gerçek mi diye birkaç defa baktığını, poster olarak duvarına asmak isteyeceği muazzam bir kare olduğunu kaydetti.

Spor kategorisinde seçtiği fotoğrafta da Siirtli çocukların imkansızlıkları hiçe sayan yaratıcılığına hayran kaldığını belirten Şirin, "Yeter ki özgür bir ortam sunalım, gerisini çocuklar bu fotoğrafta olduğu gibi bulacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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