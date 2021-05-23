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Dünya New York Times’tan skandal! Ünlüleri listeleyip hedef gösterdi
Dünya

New York Times’tan skandal! Ünlüleri listeleyip hedef gösterdi

Katil ve işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü tüm dünyada büyük tepki çekti. İsrail'e tepki gösteren şarkıcılar arasında yer alan Gigi Hadid, Bella Hadid ve Dua Lipa, İsrail yanlısı yayın yapan New York Times tarafından hedef gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 11:16:00 -
New York Times’tan skandal! Ünlüleri listeleyip hedef gösterdi

İsrail'in Filistinlilere yönelik çocuk - kadın demeden gerçekleştirdiği katliam, tüm dünyada tepki çekti. İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar sonrası Gazze'de ateşkes sağlanırken, yaşanan insanlık dramına tepki gösteren dünyaca ünlü sanatçılar Gigi Hadid, Bella Hadid ve Dua Lipa tepki göstermişti.

İsim listesi yayınladılar

Son olarak The New York Times gazetesi'nin katliam yanlısı tutumu tepki çekti. Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin'e destek veren şarkısı Dua Lipa, NYT gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" suçlandı.

Sosyal medyadan büyük tepki aldılar

Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu 'Dünya Değerler Ağı' adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi doğrudan hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı.

Paylaşımlarında bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı.

"Ödediğiniz vergilerin yaşanılanlarda payı var"

Ünlü model Bella Hadid, İsrail'in başlattığı saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" demişti. Hadid, New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek yürüyüşüne de katılmıştı.

Dua Lipa da tepki göstermişti

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa da 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar" ifadeleriyle Filistinlilere destek vermişti.

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Yorumlar

ulan yazıda ne yazdığınız belli değil! şimdi bu ny times napmış tam olarak hoca?
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