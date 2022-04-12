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Dünya New York son dakika | ABD silahlı saldırı son durum
Dünya

New York son dakika | ABD silahlı saldırı son durum

ABD'nin New York kentinde bir metroda saldırı meydana geldi. Pek çok kişi ise ABD'de yaşanan saldırının sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, ABD'de silahlı saldırı ölen yaralanan var mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 16:45:00 - 2022-04-12 17:09:30
New York son dakika | ABD silahlı saldırı son durum

ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.
New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro istasyonunda yaralı yolculara ait görüntüler yer aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polisin açıklamasına göre, olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde de bulunduğu belirtildi.

Polis, vatandaşların bölgeden uzak durması uyarısı yaparken, metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.

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