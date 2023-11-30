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Gündem New York polisinden İsrail karşıtı protestoya çok sert müdahale!
Gündem

New York polisinden İsrail karşıtı protestoya çok sert müdahale!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 22:45:00 - 2023-11-30 23:06:10

New York polisi, "Noel ağacı ışıklandırılma" etkinliğinde İsrail karşıtı protesto düzenleyen duyarlı İngilizlere çok sert müdahale etti.

New York Rockefeller Center önünde "Noel ağacı ışıklandırma" etkinliği yapılıyordu.

Etkinlikte bir grup, İsrail karşıtı protesto düzenledi.

New York polisi gruptakilere çok sert müdahale etti.

Olay anı kameralara yansırken Batı'nın özgürlük iki yüzlülüğü bir kez daha ifşa oldu.

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