New York borsasında sert düşüş

New York borsası, devam eden resesyon endişeleriyle günü sert düşüşle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,54 azalışla 29.225,61 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,11 kayıpla 3.640,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,84 azalarak 10.737,51 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı agresif mücadelesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceğine dair endişelerin devam etmesiyle endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Güçlenen resesyon korkularıyla tahvil piyasasındaki çalkantı devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,86 seviyesine kadar çıktı.

Fed yetkililerinden de "şahin" tonda açıklamalar gelmeye devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "enflasyonun düşmesinin beklendiğini ancak bunun başarılması için daha yüksek faiz oranına ihtiyaç olduğunu" ileri sürdü. "Fed'in faiz artışlarını durdurmayı düşünmesi gereken bir noktada olmadığını" savunan Mester, "bir resesyonun bankanın faiz oranlarını artırmasını engellemeyeceğini" öne sürdü. Mester, "ABD finans piyasalarında Fed'in faiz artırımları yoluyla enflasyonu düşürme politikasını değiştirecek bir sıkıntı görmediğini" iddia etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da "Fed'in enflasyonla mücadele için asgari düzeyde uygun bir seviyeye ulaşmak için faiz oranlarını hızlı bir şekilde yükseltmek zorunda olduğunu" ileri sürdü. Enflasyonun 2023'te düşmeye başlayacağını ancak bunun hangi hızda olacağının bilinmediğini kaydeden Bullard, Fed'in enflasyonla mücadelesi nedeniyle ABD'nin bir resesyon yaşaması olasılığının bulunduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 193 bine düştü. Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren işsizlik maaşı başvuruları, nisan ayı sonundan bu yana en düşük seviyeye indi.

"İşsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları ile yavaşlayan talebe rağmen iş gücü piyasasının dirençli kaldığını gösterdiği ve bu durumun, Fed'in enflasyonla mücadelesine kararlı şekilde devam etmesini sağlayacağı" söylenildi.