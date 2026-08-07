New York borsasında jeopolitik baskı: Dow Jones 400 puandan fazla geriledi

New York borsası, yatırımcıların İran ile ABD arasındaki gelişmelerin yanı sıra şirket bilançolarını değerlendirdiği işlem gününü negatif seyirle kapattı.

Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde kayıpla yüzde 0,85 gerileyerek 53.885,10 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 7.709,96 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,06 azalışla 26.348,35 puana çekildi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 7.709,96 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,06 kayıpla 26.348,35 puana geriledi.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve devam eden bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

İran parlamentosundaki bir komitenin, ABD, İsrail ve diğer "düşman" olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engelleyecek bir tasarıyı incelediğine ilişkin haberler, petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde "güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu" ifade etmişti.

Bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.

Veri depolama şirketi Western Digital'in, bellek teknolojisine yönelik güçlü talebin etkisiyle 3 aylık dönemde gelirinin yüzde 44 arttığını, karının ise yaklaşık 11 katına çıktığını bildirmesine karşın hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.

Sandisk'in hisseleri de 3 aylık dönemde gelirindeki artışa rağmen gelecek çeyreğe ilişkin gelir tahmininin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla yüzde 6,8 düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyan yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler takip edildi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 199 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak piyasa beklentisinin üzerinde kaydedildi.