New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,88 artışla 39.908 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artarak 5.308,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 kazançla 16.742,39 puana yükseldi.

Üç endeks de kapanışta rekor kaydetti.

Enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

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Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Öte yandan, ülkede bugün açıklanan bir diğer önemli veri olan perakende satışlar ise nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

Analistler, verilerin Fed'e bu yıl birden fazla faiz indirimine gitmesi için de daha fazla alan sunduğunu belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali eylül ayı için yüzde 53 olarak fiyatlandı.

Veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 4,34'e geriledi.

Fed yetkililerinden açıklamalar da takip edilmeye devam edilirken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari faiz oranının bir süre daha mevcut seviyesinde kalabileceğini belirtti.

Kaynak: AA