New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 34.395,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 artarak 4.510,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 kazançla 14.138,57 puana yükseldi.

ABD'de dün tüketici enflasyonunun ardından bugün de üretici enflasyonunun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede üretici enflasyonu, yıllık bazda 2020'deki deflasyondan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasını yakında sonlandıracağına dair beklentileri artırdığını belirtti.

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Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly faiz artışlarının ülkede yüksek enflasyonu düşürmek için gerekli olacağını yineledi. Daly, "Enflasyona karşı zafer kazandığımızı söylemek için henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu. San Francisco Fed Başkanı, daha önce bu yıl iki faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağına inandığını belirtmişti.

Analistler, ABD'nin büyük bankalarından JP Morgan, Wells Fargo ve Citigroup'un yarın açıklanacak ikinci çeyrek bilançolarının piyasaların odağında olacağını belirtti.