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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 00:07:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 270 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,80 artışla 34.754,93 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,13 artarak 4.461,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 kazançla 13.893,84 puana çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin beklenildiği kadar iyi gitmediğine ilişkin sinyaller ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru toparlandı.

Son dönemde yükselen emtia fiyatları ve jeopolitik endişelere rağmen Amerikan borsasında endeksler, Kasım 2020'den bu yana en güçlü haftalık performanslarını kaydetti.

Dow Jones endeksi son 5 günde yüzde 5,5 değer kazanırken, S&P 500 yüzde 6,1 artı. Nasdaq ise haftalık bazda yüzde 8,1 yükseldi.

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