  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 00:35:10 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 30.403,97 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,87 artarak 3.735,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 yükselişle 12.899,42 puana çıktı. Böylece, üç endeks de kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların uzun süredir gündemini meşgul eden Kovid-19 salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını, daha önce tepki göstermesine rağmen pazar günü beklenmedik bir şekilde imzaladı.

Analistler, yılın son haftasında işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini, cuma günü ise yılbaşı dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

TRT'de yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hay Sultan dizisine oyuncu Melisa Aslı Pamuk katıldı.
Yeni KONA güçlenerek geldi
Otomotiv

Yeni KONA güçlenerek geldi

Hyundai KONA, çeşitli motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile Türkiye’de satışa sunuldu.
Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu
Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısı sona erdi ve 2021 yılı Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için b..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay