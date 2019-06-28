New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı28 Haziran 2019 Cuma 16:40
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 26.613,08 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kazançla 2.933,56 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 7.988,98 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, G-20 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında ticaret müzakerelerine yönelik gerçekleşmesi öngörülen buluşmanın yakından takip edileceğini belirtti.
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