New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 25.163,42 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.790,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 7.574,19 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin hafiflemesiyle pay piyasalarında yükselişlerin görüldüğünü belirtti. Bugün açıklanan verilere göre ABD'de 1. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 3,1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.