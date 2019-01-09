0553 313 94 23

New York borsası yükselişle açıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:45
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,45 artışla 23.894,38 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 2.582,30 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 6.920,34 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:45
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'daki operasyonda 6 saldırgan öldürüldü
    1. Suudi Arabistan'daki operasyonda 6..
    2. HDP Şırnak ilçe belediye başkan adayları
    3. Hatay Valisi Doğan'dan Bayırbucak..
    4. Kemer'deki maden kazası davasında karar
    5. Fransa'da savaş uçağı radardan kayboldu
    6. HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    7. Moritanya'da nefret ve aşırılık..
    8. Pazarın zam şampiyonu belli oldu!
    9. beIN Sports Mısır'da tekrar yayında
    10. Dürümlü katliamı davası
    11. Tuncer Ustael kimdir?
    12. Bulut Akacan’ın korumaları Tutuklandı!
    13. Giresunspor, Renan Foguinho ile anlaştı
    14. Palu ailesi kimdir? Palu ailesi neden..
    15. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz..
    16. Bahçeli son noktayı koydu! "Belediye..
    17. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    18. Domuz gribi Gürcistan'da 10 can aldı
    19. New York borsası yükselişle açıldı
    20. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar