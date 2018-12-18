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New York borsası yükselişle açıldı

18 Aralık 2018 Salı 17:43
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,83 artışla 23.788,91 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 kazançla 2.563,97 puanda, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 yükselişle 6.814,45 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararının, piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de konut başlangıçları, geçen ay yüzde 0,4'lük düşüş beklentisine karşın yüzde 3,2 arttı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:43
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

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