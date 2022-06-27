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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 17:01:00 -
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasının, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladığı bildirildi.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artarak 31.533,60 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 3.920,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 11.661,02 puana çıktı.

Endeksler, emtia fiyatlarındaki gerilemenin enflasyona ilişkin endişeleri yatıştırması ve resesyon korkularının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif politika sıkılaşmasını yumuşatabileceği beklentilerini artırmasıyla yeni haftanın ilk işlem günü açılışında pozitif bir seyir izledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

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