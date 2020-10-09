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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:01:22 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artışla 28.530,42 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 3.465,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 11.420,98 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Özel Kalem Müdürü Drew Hammill, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Pelosi ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ekonomik destek paketine ilişkin 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Hammill, ikilinin görüşmede kapsamlı bir destek paketi üzerinde anlaşma olasılığını ele aldığını bildirdi.

Hammill, Hazine Bakanı Mnuchin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı bir destek paketi üzerinde anlaşmak istediğini ilettiğini aktardı.

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