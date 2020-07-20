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Ekonomi

New York borsası yatay seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:49:53 -
New York borsası yatay seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 26.639,25 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 3.224,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 yükselişle 10.541,68 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, yatırımcıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmaları ile ABD Kongresi'nde bu hafta görüşmeleri başlayacak yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

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