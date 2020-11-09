  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası "ralliyle" açıldı
Ekonomi

New York borsası "ralliyle" açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:52:47 -
New York borsası "ralliyle" açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftanın ilk işlem gününe "ralli yaparak" başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 1.500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,53 artışla 29.890,78 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 3,81 yükselişle 3.643,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 artarak 12.040,44 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, Kovid-19 aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucunun netleşmesi etkili oldu.

ABD'de hafta sonu, 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi. Pennsylvania eyaletini kaybettikten sonra başkanlık seçimini kaybettiği netleşen Donald Trump ise seçimde usulsüzlüklerin olduğunu iddia etti.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerde ise Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyuruldu.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilerek, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı ve bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurulmasının planladığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir
Dünya

İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ekonomik krizin 3. dünya savaşını ortaya çıkarabileceğin..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay