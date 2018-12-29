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New York borsası karışık seyretti

29 Aralık 2018 Cumartesi 00:28
New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi 76,42 puan düşüşle (yüzde 0,33) 23,062.40 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi 3,09 puan (yüzde 0,12) kayıpla 2.485,74 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 5,03 puan (yüzde 0,08) yükselişle 6,584,52 puana yükseldi.

Analistler, endekslerin küresel büyümeye ve ticaret savaşlarına yönelik endişeler ve siyasi riskler nedeniyle dalgalı seyrettiğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 00:28
  1. New York Borsası

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