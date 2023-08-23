New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 170 puandan fazla değer kaybetti ve yüzde 0,51 azalışla 34.288,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.387,55 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kazançla 13.505,87 puana yükseldi.

Bazı ABD'li bankaların hisseleri S&P Global'in not indirimi sonrasında düşerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Derecelendirme kuruluşu S&P Global, fonlama riskleri nedeniyle Associated Banc-Corp ile Valley National Bancorp'un, mevduat çıkışları ve daha yüksek faiz oranları nedeniyle UMB Financial ile Comerica Bank'ın ve kısıtlı karlılık nedeniyle KeyCorp'un notunu düşürmüştü.

S&P Global'in birkaç bölgesel bankanın notunu düşürmesi sonrasında, KeyCorp ve Comerica'nın hisselerindeki yüzde 4'ün üzerinde azalış dikkati çekti. ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

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Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) sel sigortası düzenleme ihlalleri nedeniyle Regions Bank'a yaklaşık 2,95 milyon dolar para cezası verdi. Bankanın hisse fiyatı, ceza haberi sonrasında yüzde 5 azaldı.

Dün yüzde 4,35 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi bugün yüzde 4,33 seviyelerinde dengelendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, tahvil getirilerindeki son hareketlerin, uygun olmayan piyasa sıkılaştırmasına işaret etmediğini belirterek, bunun muhtemelen güçlü ekonomik verilere bir yanıt olduğunu vurguladı.

Fed'in eylül ayındaki toplantısının sonucu hakkında şimdiden konuşmayacağını ifade eden Barkin, enflasyon yüksek kalırsa ve talep düşme sinyalleri vermezse, bunun daha sıkı para politikası gerektireceğini savundu.