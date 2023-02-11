New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 33.869,27 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artarak 4.090,46 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,61 azalışla 11.718,12 puana geriledi.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri sonrası pay piyasalarında haftanın son işlem gününün kapanışında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta aylık 1,5 puan artışla 66,4'e çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Söz konusu dönemde tüketici güvenindeki artışa rağmen kısa vadeli enflasyon beklentileri yüzde 3,9'dan yüzde 4,2'ye çıktı.

Fed'in nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler ise sürerken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker bankanın "faiz oranını yüzde 5'in üzerine çıkarması ve ardından faiz artırımlarına ara vermesi gerektiğini" belirtti.

Ayrıca Harker, Fed'in şu anda faiz oranında 50 baz puanlık artışa ihtiyacı olmadığını kaydetti. Harker, ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş şansının da arttığını aktardı.