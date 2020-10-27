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Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:24:08 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,80 azalışla 27.463,19 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kayıpla 3.390,64 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,64 artışla 11.431,35 puana çıktı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış etkili oldu.

Kovid-19 vakalarındaki artışlar ülkelerin gündemine sıkı tedbirleri yeniden getirirken, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırdı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri eylülde bir önceki aya kıyasla beklenenin üzerinde bir yükseliş göstererek yüzde 1,9 artışla 237,1 milyar dolara çıktı.

ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak 100,9 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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