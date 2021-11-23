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Ekonomi New York borsası karışık seyirle günü tamamladı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle günü tamamladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 02:18:00 -
New York borsası karışık seyirle günü tamamladı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 35.619,25 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 4.682,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 kayıpla 15.854,8 puana düştü.

ABD Başkanı Biden'ın Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanmasının ardından güne yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

Biden, Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday gösterdiğini duyurdu. Beyaz Saray'ın Fed Başkanı adayına ilişkin kararını açıklamasının ardından bankacılık hisseleri ile tahvil faizleri yükseliş kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,63 seviyelerine kadar yükseldi.

Ülkenin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Morgan Stanley'nin hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı da piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, Avusturya'nın karantina önlemlerini yeniden uygulamaya koymasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de vakaların arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Analistler, ABD'de salı günü Başkan Biden'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

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