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Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:01:24 -
New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 azalışla 29.244,90 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalışla 3.561,93 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 11.804,96 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları etkili oldu.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 10 milyonu aştı. Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı.

Salgına karşı alınan tedbirlerin sıkılaşmaya başlamasıyla, ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeler de yeniden artış gösterdi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda ise yüzde 1,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 48 bin kişi azalarak 709 bine geriledi. Beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden başvurular, Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi.


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