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Ekonomi New York borsası kan kaybetmeye devam ediyor
Ekonomi

New York borsası kan kaybetmeye devam ediyor

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle bitirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,94 azalarak 34.002,92 puana düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 01:37:00 -
New York borsası kan kaybetmeye devam ediyor

S&P 500 endeksi yüzde 1,30 azalışla 4.300,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,14 kayıpla 14.255,5 puana düştü. Endeksler, artan enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisselerini aşağı çekmesiyle negatif bir seyir izledi.

Enflasyon endişeleriyle artış gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,48 seviyelerinde seyretti.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, Amazon'un hisseleri yüzde 3'e yakın düşüş gösterdi.

Facebook'un hisseleri de sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle yüzde 5'in üzerinde düştü.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, ABD'de borç limitinin yükseltilmesi veya askıya alınmaması halinde Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemlerinin tükenmesine çok az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden borç limiti konusunda Cumhuriyetçileri "umursamaz" davranmakla suçladı. Biden, Cumhuriyetçilerden Demokratların borç limitini askıya alma çabalarını engellemeyi bırakmasını istedi.

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