New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,81 azalışla 33.296,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,56 azalarak 3.928,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kayıpla 10.956,95 puana indi.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin resesyon, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tondaki yorumlarının ise faiz artışlarının yakın zamanda durmayabileceği endişelerini artırmasıyla, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede perakende satışlar Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,1 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Art arda 6 aydır yavaşlama gösteren Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,2 arttı.

ABD'de sanayi üretimi ise geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 azalarak Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

Analistler, perakende satışların düşmesi ve üretici enflasyonunun gerilemesi nedeniyle yatırımcıların Fed'in 1 Şubat'taki toplantısı öncesi temkinli davrandığını belirtti. Açıklanan verilerin, Fed'in daha düşük oranlarda faiz artışına gitmesi beklentilerini yükselttiğini kaydeden analistler, buna karşın kısa vadede faiz artışlarının hızına dair belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun bu yıl yavaşlayacağını, ancak bu düşüşün piyasaların beklediği hızda olmayacağını dile getirdi.

Enflasyon bu yıl önemli ölçüde düşerse, politika faizinin azaltılabileceğine işaret eden Bullard, 2023 sonunda faizlerin yüzde 5,25-5,50 aralığında olmasının beklendiğini aktardı.

Bullard, Fed'in politika faizinin tam olarak kısıtlayıcı alanda olmadığını belirterek, yüzde 5'e ulaşmak için olabildiğince hızlı hareket edilmesi gerektiğini savundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faiz artışlarının, ABD'de enflasyonu bastırmaya başladığını, ancak ek artışların hala gerekli olduğunu ifade ederek, faizlerin yıl sonu için öngörülen yüzde 5,25-5,50 aralığının biraz üzerine çıkması gerektiğini vurguladı.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, piyasaların Bankanın ne yapması gerektiği konusunda farklı beklentilerinin olduğunu, ancak Fed'in yüzde 2 enflasyon taahhüdünde bulunduğunu anımsattı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise 25 baz puanlık faiz artırımlarına geçişi desteklediğini vurgulayarak, Fed'in 2025 yılına kadar yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşacağını ifade etti.

Bu yıl enflasyonun yüzde 3,5'a kadar düşmesini ve Fed'in birkaç kez daha faiz artırmasını öngördüğünü dile getiren Harker, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1 civarında büyümesini beklediğini kaydetti.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Ülkede genel ekonomik faaliyetin geçen yıl kasım ayından bu yana değişim göstermediği belirtilen raporda, ABD'li şirketlerin, gelecek aylarda ekonomide "az büyüme" beklediği bildirildi. Raporda, birçok bölgede fiyat artış hızının ise yavaşladığının ifade edildiği aktarıldı.