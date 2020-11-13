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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:34:52 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,08 düşüşle 29.080,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 kayıpla 3.536,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 azalışla 11.709,59 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları etkili oldu.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyona yaklaştı. Vaka sayılarındaki hızlı artış ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Powell, Kovid-19 vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğine dikkati çekerek, "Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda ise yüzde 1,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 48 bin kişi azalarak 709 bine geriledi. Beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden başvurular, Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ise 2021 mali yılının ilk ayı olan ekimde 284 milyar dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında 134,4 milyar dolar olan bütçe açığı, böylece ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 111 artış gösterdi.

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