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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:27:28 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,44 düşüşle 28.195,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,62 kayıpla 3.427,23 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,65 azalışla 11.478,88 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam ederken, Pelosi, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmuştu.

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