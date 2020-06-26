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Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 23:19:35 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,84 azalışla 25.015,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,4 kayıpla 3.009,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 azalışla 9.757,22 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

Ülke genelinde haziran başına kadar uygulanan "evde kal" talimatının kaldırılması ve işletmelerin açılması üzerine, özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarında hızlı artış görüldü.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre, ABD'de toplam vaka sayısı 2 milyon 533 bin 849'a, can kaybı ise 127 bin 157'ye ulaştı.

Ülkede salgının en fazla artış gösterdiği eyaletlerden Teksas’ta Vali Gregg Abott, ekonominin açılması kararını geri çekerek barların kapatılması ve restoranların da kapasitelerinin düşürülmesi emrini verdi.

Ülke genelinde artan vaka sayısına ilişkin haberler, ekonomik toparlanmanın tehlikeye girebileceğine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.


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