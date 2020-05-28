  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:22:49 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalışla 25.400,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 3.029,27 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,46 azalışla 9.368,99 puana düştü.

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen endekslerdeki düşüşte, ABD ile Çin arasında artan gerilim etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yarın Çin ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Trump'ın açıklaması, Çin Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etmesinin ardından geldi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı