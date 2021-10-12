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Ekonomi New York borsası düşüşle günü tamamladı
Ekonomi

New York borsası düşüşle günü tamamladı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte artan enflasyonun etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 00:53:00 -
New York borsası düşüşle günü tamamladı

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalışla 4.359,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 14.486,2 puana düştü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri beslemesiyle endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

Geçen hafta 7 yılın ardından ilk kez 80 doları aşan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, bugün 82,17 dolara kadar yükseldi.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş enflasyonun kalıcı olacağı ve küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri körüklerken, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs ABD ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 5,6’ya, 2022 büyüme beklentisini de yüzde 4,4'ten yüzde 4'e düşürdü.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çinli finansal kurumların özel firmalarla ilişkilerini incelediğine ilişkin haberler de piyasaları olumsuz etkiledi.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve enflasyon verisinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo ve Citigroup'un bilançolarının da yatırımcılar tarafından takip edileceği bildirildi.

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